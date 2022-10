Stop ai motori diesel e benzina dal 2035, Cirio e Lo Russo in coro: “Governo prenda per mano le imprese e i lavoratori”

Cirio: "Chiesto termine più lungo al Governo"

“Avevamo chiesto un termine più lungo: il 2035 impone al Governo di prendere per mano le imprese e i lavoratori perché la transizione non lasci feriti per strada” ha affermato il presidente della Regione Cirio. I feriti in strada, metaforicamente parlando, sarebbero i posti di lavoro. Quelli messi in crisi dal fatto che per costruire un motore endotermico servirebbero 10 lavoratori e per realizzarne uno elettrico appena due.