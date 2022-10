Chivasso celebra la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale: gli appuntamenti

Domenica 6 novembre Chivasso celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate . Le iniziative in ricordo dei Caduti partiranno alle ore 8,15 dal Parco della Rimembranza, in località Boschetto. Qui il sindaco Claudio Castello deporrà una corona d’alloro, così come altre saranno poi poste alle ore 8,30, in località Castelrosso, al Monumento ai Caduti, al Parco della Rimembranza e al Monumento ai Caduti senza croce. La manifestazione sarà coordinata dall’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Castelrosso, con l’accompagnamento della Società Filarmonica di Castelrosso.

Seguiranno le deposizioni di corone d’alloro anche al Monumento ai Caduti per la Libertà sull’omonima via, al Monumento agli Alpini di via Po, al monumento dei Marinai d’Italia in viale Vittorio Veneto, al monumento ai Bersaglieri in piazza del Popolo, e alle lapidi dei Caduti italiani, polacchi, senza croce e in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’ingresso di Palazzo Santa Chiara.