Gioventù Nazionale Torino ricorda Lola Daviet, 12enne uccisa in Francia: "Vittima della politica immigrazionista"

Blitz di Gioventù Nazionale Torino , movimento giovanile di Fdi, ieri sera presso il giardino "Vittime dell'immigrazione" per accendere i riflettori sul caso Lola Daviet , dodicenne barbaramente uccisa in Francia da una clandestina di nazionalità algerina, e denunciare i danni di un'immigrazione incontrollata che anche in Italia e nel resto d'Europa semina vittime costantemente.

"Lola è l'ennesima vittima della folle politica immigrazionista troppo spesso adottata in Europa - dichiarano i militanti di Gioventù Nazionale Torino - . In un momento in cui nuove navi delle Ong vorrebbero sbarcare immigrati sul suolo italiano, per preservare la sicurezza del nostro continente, oltre che la sua millenaria identità, è più che mai necessaria una seria politica di controllo delle frontiere. Con la nostra manifestazione, vogliamo lanciare il grido di una generazione che non si arrende a sentirsi ospite, se non preda, in casa propria. L'immigrazione senza controllo produce solo vittime, vittime tra gli europei e vittime tra chi abbandona il proprio paese abbagliato dall'illusione di un futuro "facile" in Europa, che poi si traduce nel diventare vittima degli scafisti e spesso divenire manovalanza per la criminalità organizzata".