La mousse alle castagne facile; Cinzia Raso e la sua Pagina del Goloso

La mousse alle castagne facile è una proposta per un dolce al cucchiaio autunnale facile da preparare e di sicuro successo. Se ti stai chiedendo come mangiare la crema di marroni in una maniera diversa dalla solita fetta di pane, eccoti la risposta!

Un dessert nel bicchiere a prova di goloso, un dolce per concludere una serata in dolcezza che avrai voglia di riproporre più e più volte.

Ingredienti

300 g panna fresca da montare

300 g crema di marroni

20 g cacao amaro

10 g zucchero a velo

7 g colla di pesce in fogli

1/ bustina di vanillina

1 pizzico di sale

Come preparare la mousse alle castagne facile

Per prima cosa, mettete la gelatina in ammollo in acqua fredda. Poi prelevate 50 g di panna e scaldatela, quindi strizzate la gelatina e scioglietela nella panna. Versate la restante panna in un recipiente con la vanillina, lo zucchero a velo e il pizzico di sale e montatela fino a farla diventare gonfia ma non troppo soda. Quando la panna si sarà raffreddata, aggiungetela a quella montata mescolando bene. Infine unite anche la crema di marroni incorporandola con un lecca pentola con movimenti regolari in modo da non smontare il composto. Ora, dovete semplicemente trasferire il composto nei bicchieri monodose e lasciare raffreddare la mousse alle castagne facile per 2 ore in frigorifero prima di servire.

L’idea del goloso

Per un gusto più deciso puoi aggiungere un cucchiaio di Rum al composto e decorare la superficie con scaglie di cioccolato fondente.

SCOPRI ALTRE RICETTE CON LA CREMA DI MARRONI!

https://lapaginadelgoloso.it/cheesecake-castagne-marron-glace-crema-marroni/

CHEESECAKE ALLE CASTAGNE E MARRON GLACÉ

https://lapaginadelgoloso.it/cheesecake-castagne-marron-glace-crema-marroni/

MUFFIN ALLE CASTAGNE E CIOCCOLATO

https://lapaginadelgoloso.it/muffin-castagne-cioccolato-senza-burro/

DOLCE ALLA CREMA DI MARRONI

https://lapaginadelgoloso.it/dolce-crema-marroni-monoporzione/

------------------------------------------------------------------------------------

Sito https://lapaginadelgoloso.it/