Controlli contro la malamovida a Vanchiglia e Murazzi

I controlli della Polizia di Stato contro la mala movida che, nella giornata di ieri, hanno portato alla chiusura di due locali, con provvedimento del Questore di Torino, in zona Santa Giulia, per la durata 15 giorni, sono continuati sabato notte.

L’area nella quale si sono concentrati i controlli sono quelli di Santa Giulia, Piazza Vittorio, Piazza Castello, Via Baretti, Piazzale Valdo Fusi, Via Sant’Ottavio, Via Rossini, Via Matteo Pescatore, Piazza Emanuele Filiberto nonché la zona “Murazzi”.

Nel corso dell’attività sono state controllate 56 persone e diversi locali. A due è stato contestato di occupare una porzione più grande di suolo pubblico con i dehors, mentre al terzo di vendere alcol in contenitori di vetro e oltre le 24.

Sequestrata cassa acustica

Inoltre, in Santa Giulia è stata sequestrata una cassa acustica ad alto wattaggio usata da alcuni giovani per riprodurre musica dopo la chiusura del locale. Sanzionato il proprietario per 160 euro. I controlli contro la mala movida continueranno nelle prossime settimane.