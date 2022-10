Alla Fondazione Sandretto, al via quattro nuove mostre

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta, dal 3 novembre al 26 febbraio, le mostre Air Pressure (A diary of the sky) di Lawrence Abu Hamdan, Eyelids, Towards Evening di Victor Man, Backwards Ahead con opere della Collezione Sandretto Re Rebaudengo e Liquid Transfers di Diana Policarpo (illy Present Future Prize Exhibition 2021).

Air Pressure (A diary of the sky) di Lawrence Abu Hamdan, a cura di Irene Calderoni a Amanda Sroka (3 novembre - 26 febbraio)

Air Pressure (A diary of the sky) è una nuova installazione video e audio multicanale di Lawrence Abu Hamdan, vincitore della terza edizione della Future Fields Commission in Time-Based Media assegnata congiuntamente da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e dal Philadelphia Museum of Art. Lawrence Abu Hamdan è un ricercatore audio indipendente il cui lavoro analizza la dimensione politica del suono attraverso una pluralità di media quali registrazioni sonore, tecnologie di sorveglianza e materiali d’archivio. La nuova opera Air Pressure (A diary of the sky) esplora l’ecologia del rumore propria dello spazio aereo libanese, e si concentra in particolare sugli episodi in cui l’aviazione israeliana ha attraversato i cieli del Libano, in violazione agli accordi tra le due nazioni mediati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Attraverso un’installazione sonora e cinematografica, il lavoro restituisce in maniera tangibile queste ricorrenti violazioni, proponendo una riflessione sulla violenza atmosferica che è diventata parte della vita quotidiana libanese.

Eyelids, Towards Evening di Victor Man, a cura di Eugenio Re Rebaudengo (3 novembre - 26 febbraio)

La mostra personale Eyelids, Towards Evening (Le palpebre, vero sera) raccoglie diciannove opere realizzate da Victor Man nel corso degli ultimi dieci anni e offre, per la prima volta, un focus esclusivo sui generi del ritratto e dell’autoritratto, generi che hanno assunto una rilevanza profonda, nel tempo, all’interno della sua pratica pittorica. L’artista stesso, insieme a persone e affetti a lui vicini, sono i protagonisti di questi dipinti, attraverso i quali si compone una narrazione interiore e autobiografica che manifesta un tratto essenziale del lavoro di Man, ovvero la nozione che la materia più intima dell’arte sia l’esistenza individuale insieme con la sua trasfigurazione poetica.

Backwards Ahead, Opere dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo, a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini (3 novembre - 26 febbraio)

La mostra collettiva Backwards Ahead è costruita attraverso un nucleo di opere, parte della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, che esplorano i concetti di tempo, di storia e di prova. La mostra prende in prestito il titolo dall’omonima opera dell’artista Kiran Subbaiah, un’installazione a circuito chiuso che complica l’idea di temporalità attraverso un processo di controllo di visitatori e visitatrici, ma anche di sovversione della loro percezione. Concepita in stretta connessione con le altre mostre in Fondazione, con gli immaginari connessi alla memoria di Victor Man, e con il sistema di costruzione di prove e testimonianze di Lawrence Abu Hamdan, Backwards Ahead indaga le temporalità non lineari costruendo relazioni tra arte e storia, tra retorica e verità.



Artisti in mostra: June Crespo, Liz Glynn, Paul Graham, Josh Kline, Goshka Macuga, Yinka Shonibare, Slavs and Tatars, Simon Starling, Kiran Subbaiah, Andra Ursuta

Liquid Transfers di Diana Policarpo, illy Present Future Prize Exhibition 2021, a cura di Bernardo Follini (3 novembre - 8 gennaio)



In occasione di Artissima 2022, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta Liquid Transfers, mostra personale di Diana Policarpo, vincitrice del Premio illy Present Future 2021, la ventiduesima edizione dell’iniziativa promossa da illycaffè. Il progetto di Policarpo è una nuova produzione realizzata per il premio ed è concepito come nuova tappa di un più ampio percorso di ricerca dell’artista. Questa ricerca di lungo corso indaga la relazione tra mondo vegetale e le sfere sociali, politiche ed economiche, incrociando registri scientifici e speculativi.

