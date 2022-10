"Mettiamoci il lavoro... nella zucca": a Nichelino un Halloween speciale per aiutare ragazzi in difficoltà

L'iniziativa arriva proprio ad Halloween, ma in questo caso non si tratta di un gioco o del classico 'dolcetto o scherzetto', ma di una iniziativa solidale. "Mettiamoci il lavoro... nella zucca" è l'iniziativa sostenuta dall'assessore agli Eventi e alle tradizioni locali del Comune di Nichelino Giorgia Ruggiero per ricavare i fondi necessari a creare una borsa lavoro da destinare a chi è in difficoltà.

800 zucche per finanziare una borsa lavoro

Dalla vendita di 800 zucche sarà ricavato il denaro utile a creare una borsa lavoro da destinare a chi è in condizioni di disagio. "Un progetto che nasce dal cuore di un contadino nichelinese che ha donato il suo raccolto all’associazione Noi Fiducia", ha spiegato l'assessore Ruggiero. Le zucche saranno vendute in questi giorni con offerta libera davanti alle parrocchie: il ricavato finanzierà la borsa lavoro per una persona presso un’azienda del territorio.

Appuntamento davanti alla parrocchia Madonna della Fiducia

Chi vuole contribuire ed acquistarne una può contattare direttamente 𝗢𝘀𝘃𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗮 (al numero 𝟯𝟯𝟵 𝟴𝟭𝟬𝟵𝟮𝟴𝟳) oppure recarsi davanti alla parrocchia nichelinese di Madonna della Fiducia sabato 5 e domenica 6 novembre, durante gli orari della Santa Messa. Perché (il post) Halloween sia anche sinonimo di solidarietà.