Rivoli: problemi nella maggioranza di Tragaioli, 5 consiglieri lasciano il Consiglio Comunale

“Esiste ancora una maggioranza che governa Rivoli?”. E’ questo l’interrogativo che solleva il Partito Democratico locale dopo che lo scorso giovedì 5 consiglieri del gruppo misto di maggioranza hanno abbandonato il Consiglio Comunale. “Un messaggio chiaro al sindaco Andrea Tragaioli, - commentano i dem - che da 3 anni cerca di tenere in equilibrio con fatica una maggioranza traballante. Abbiamo assistito in questo periodo di tempo ad una consigliera che é passata dalla maggioranza all'opposizione, un assessore sostituito perché andato via all'inizio del mandato e 5 consiglieri che sono andati via dalla Lega e che oggi manifestano un dissenso nei confronti di alcune scelte”.

Seduta sospesa

“Non sta a noi – rincara il Pd Rivoli - risolvere i problemi della maggioranza, ma sono state diverse le occasioni in cui abbiamo lamentato superficialità nelle decisioni, poca programmazione e spesso poca preparazione sui temi amministrativi”. La seduta è stata quindi sospesa perché è mancato il numero legale.

“Serata chiusa in anticipo – sottolineano i dem - con poco rispetto del Consiglio Comunale e dei rivolesi. I cittadini sono gli unici che ci rimettono per queste problematiche interne alla maggioranza, con un Sindaco che all'alba del bilancio previsionale 2023 dovrà impegnarsi più a tenere unito il proprio gruppo che a lavorare per la Città”. “Fin da subito si é purtroppo capito che la loro priorità é rimanere al proprio posto. Anche quando solo pochi mesi fa l'amministratore (nominato dal Sindaco) della azienda Millerivoli, partecipata del Comune, rassegnava le sue dimissioni per scelte di giunta contrastanti con il mandato politico che gli era stato dato. Anche in quest'ultima occasione, come se nulla fosse sono andati avanti tenendo ben saldi i propri posti” conclude il Pd Rivoli.