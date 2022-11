Ponte di Ognissanti fa rima con arte: dai Musei Reali all'Egizio, da Camera al Mauto, numeri record per tutti

Si tratta di numeri che avvicinano il museo ai trend pre pandemia: nel 2019, nei 4 giorni a cavallo del 1° novembre, si registrarono 22.954 visitatori.

Mauto cresce del +41% rispetto al 2021

Ottimo risultato per il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile nel fine settimana di Ognissanti: da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre i visitatori sono stati 9.540, con un incremento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 60% rispetto al Ponte di Ognissanti del 2019.

Grande entusiasmo per la mostra appena inaugurata THE GOLDEN AGE OF RALLY, un viaggio nella storia di questa disciplina sportiva attraverso gli iconici esemplari della Fondazione Gino Macaluso. La mostra ha aperto al MAUTO il 27 ottobre e sarà visitabile fino al 2 maggio 2023. In esposizione, 19 esemplari iconici protagonisti delle sfide diventate leggenda, che narrano le imprese dei piloti e delle squadre da corsa, attraverso l’enorme successo di pubblico che ha accompagnato questo sport nel corso dei decenni. Un viaggio nell’epopea della meccanica, in cui squadra, pilota e navigatore agivano come ingranaggi perfettamente sincronizzati tra loro.

Oltre 16 mila i visitatori ai Musei Reali

Anche durante il lungo fine settimana di Ognissanti il pubblico ha premiato l’offerta culturale dei Musei Reali di Torino e partecipato alle varie attività organizzate per la ricorrenza di Halloween. Il complesso museale, che propone un affascinante e ricco itinerario tra storia, arte, natura e architettura, tra sabato 29 ottobre e martedì 1 novembre ha accolto più di 16mila visitatori.

Di questi, oltre 1100 hanno potuto ammirare la mostra Focus on Future. 14 Fotografi per l’Agenda ONU 2030, aperta nelle Sale Chiablese fino al 19 febbraio 2023, che illustra i valori dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in un inedito viaggio fotografico dedicato alle situazioni di fragilità del nostro pianeta, attraverso i progetti di artisti e fotoreporter.

Quasi in 14 mila al Museo Nazionale del Cinema

Affluenza record al Museo Nazionale del Cinema per il ponte di Ognissanti. Da sabato 29 ottobre a oggi, 1 novembre, oltre 13.700 persone hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana, con un picco di più di 4.500 presenze nella giornata di lunedì 31 ottobre.

“Sono numeri eccellenti, addirittura superiori al periodo pre pandemia - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema - anche perché va tenuto conto che l’ascensore panoramico è chiuso per manutenzione straordinaria. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che premia non solo il lavoro fatto da ogni singola istituzione ma la sinergia della politica culturale cittadina e piemontese che risulta essere nuovamente molto attiva”.

“Tanti turisti da ogni parte del mondo ma anche molti torinesi che ne approfittano per riappropriarsi della città", dichiara il direttore Domenico De Gaetano.

14.800 tra la Gam, il Mao e Palazzo Madama

Sono 14.873 le persone che hanno visitato, dal 29 ottobre al 1 novembre 2022, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e il MAO Museo d’Arte Orientale, trascorrendo il ponte di Ognissanti nei tre musei della Fondazione Torino Musei all’insegna dell’arte e della cultura.

In particolare, 10.808 persone hanno visitato Palazzo Madama (di cui 3.781 attratte dal nuovo allestimento della Corte Medievale), 1.755 la GAM e 2310 il MAO. Il giorno di maggiore affluenza è stato martedì 1 novembre con 3.515 ingressi (a Palazzo Madama 2098, alla GAM 651 e al MAO 766) con una crescita percentuale del 40% rispetto al 1 novembre del 2021.

4 mila a Camera per la mostra su Doisneau

Grande successo anche nel ponte di Ognissanti per la mostra “Robert Doisneau”: oltre 4.000 visitatori nelle sale di CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia.

Dall’apertura della mostra, l’11 ottobre, ad oggi sono stati oltre 13.000 i visitatori totali, con una media di 600 al giorno, che hanno apprezzato le oltre 130 fotografie di uno dei più importanti maestri della fotografia del Novecento, considerato, insieme a Henri Cartier-Bresson, uno dei padri della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada.

Coppa (Ascom): "Nel prossimo weekend attesi numeri ancora migliori"

I dati del ponte di Ognissanti confermano Torino tra le mete nazionali privilegiate dai turisti, +10% rispetto ai numeri del 2019, e adesso c'è grande attesa è per il weekend dell'arte contemporanea e le iniziative legate ad Artissima. "Una crescita positiva per tutto il Terziario - commenta soddisfatta Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino - I nostri operatori scommettono sul futuro è sull'offerta enogastronomica, culturale e di eventi, della città e della sua provincia. Il dato del turismo è destinato a crescere ulteriormente in vista del fine settimana dell'arte con Artissima e Dolcissima, la prima rassegna dell'arte pasticcerà torinese".