Rapina a mano armata ai danni di un corriere: denunciati 5 minorenni [VIDEO]

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia Mirafiori hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. I destinatari, 5 ragazzi italiani di 17 anni, residenti nell’area sud della città di Torino, risultano essere coinvolti in una rapina commessa l’8 aprile dell’anno scorso ai danni di un corriere in via Scarsellini.