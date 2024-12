Aspettando la raccolta puntuale, a Nichelino è di nuovo emergenza rifiuti

In attesa che dall'inizio del 2025 prenda il via la rivoluzione del vetro, con le cosiddette 'campane' per la raccolta che saranno tolte dalle strade, Nichelino continua a fare i conti con l'emergenza rifiuti. Non solo quelli ingombranti.

Bidoni strapieni e rifiuti in strada

Sono numerose le segnalazioni che arrivano di strade che vedono l'abbandono di materassi, resti di mobilio sui marciapiedi, cassonetti strapieni con i rifiuti che poi finiscono sulla strada: molti residenti sono stufi e cominciano a prendersela con la maleducazione delle persone piuttosto che addossare le responsabilità al Covar e alla gestione della raccolta rifiuti.

In attesa della 'raccolta puntuale'

Per non parlare di chi non raccoglie le deiezioni canine. "Chissà se si comportano così anche a casa loro", è il commento più diffuso che campeggia sui social. Si chiede comunque al Comune di Nichelino di organizzare maggiori controlli, in attesa che dal nuovo anno parte la rivoluzione del servizio, con la raccolta puntuale.