Musei torinesi gratis o a ingresso ridotto per il pubblico delle Atp Finals

Anche i musei torinesi scendono in campo per le Atp Finals con ingressi omaggio o ridotti per gli spettatori del torneo. Dal 13 al 20 novembre si sfideranno al Pala Alpitour i migliori 8 tennisti al mondo: al momento sono già stati venduti 115 mila ticket. Appassionati di sport che potranno anche visitare le principali attrazioni turistiche di Torino a prezzo ridotto o gratis.

Firrao (Torino Bellissima): "Al momento nessuna pubblicità" Ad annunciarlo l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, rispondendo in Sala Rossa all'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. L'esponente della minoranza ha denunciato come nel capoluogo piemontese non siano presenti "cartelloni pubblicitari, locandine o dépliant" delle Atp Finals. "Scegliere l'agenzia comunicativa - ha aggiunto Firrao - a tre settimane dell'evento non è incoraggiante".

Mostra sulle Atp nelle biblioteche "Le Atp Finals - ha replicato Carretta - sono un'occasione per Torino: ogni anno cerchiamo di migliorarle. La manifestazione non va considerata patrimonio di qualcuno, ma della città intera". L'assessore allo Sport ha poi ricordato come Palazzo Madama diventerà il "Palazzo del tennis". "Nelle biblioteche civiche - ha poi aggiunto - ci sarà una mostra fotografica sulla storia delle Atp in collaborazione con Gallerie d'Italia, mentre al museo della Juventus ci sarà un evento off". In piazza San Carlo verrà allestito un blue carpet dove sfileranno i campioni del tennis, da Rafa Nadal a Daniil Medvedev.