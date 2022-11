Sgarbi ad Artissima: “Voglio proporre una fiera così al Mart”

Anche il critico e neo sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, in visita alla 29esima edizione di Artissima, aperta da oggi fino a domenica 6 novembre all’Oval.

Accompagnato dal direttore Luigi Fassi e dalle autorità ha fatto un rapido tour per la kermesse, fermandosi a scambiare qualche parola con galleristi e artisti.

“In tre giorni di fiera arrivano qui i turisti che arrivano in mesi nei musei - ha commentato - proprio per questo vorrei portare un’altra Artissima al Mart di Rovereto”.

Spesso accusato di non amare particolarmente l’arte contemporanea ha aggiunto: “Non odio l’arte contemporanea è che mi piace scoprire gli artisti e i luoghi nascosti e segreti”.