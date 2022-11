Cerchi una pensione per il tuo amico a quattro zampe o ne vuoi adottare uno? A pochi chilometri da Torino c'è l'Oasi Alpignano

Vuoi andare in vacanza o devi assentarti per qualche giorno per motivi di lavoro? Cerchi una pensione per cani o gatti situata nel torinese? Vuoi allontanarti in tutta tranquillità ed essere sicuro che il tuo animale domestico sarà coccolato?

L'Oasi Alpignano è lì per prendersi cura del tuo animale domestico! Durante la tua assenza, il tuo amico a quattro zampe sarà accolto in tutta sicurezza e fiducia in questa pensione a pochi passi da Torino. Potrai beneficiare infatti, di un team competente che metterà in atto il suo know-how e la sua esperienza ventennale per offrire al tuo animale domestico un piacevole soggiorno nella sua struttura e farà in modo che il tuo cane o gatto si sentano al meglio e soprattutto, che non manchi loro nulla.

La struttura nel corso degli anni anni ha cominciato anche ad occuparsi di adozione di cani e gatti, con lo scopo di offrire loro, un rifugio sicuro ed accogliente in attesa di trovare una nuova sistemazione. Ma non è tutto! Si adopera per combattere l'abbandono, la sperimentazione e il traffico di animali, collaborando con varie associazioni che si occupano di trovare cani e gatti rimasti senza famiglia. La speranza è quella di trovare per questi animali la giusta adozione.

Infatti, prima di affidare ad una famiglia un cane o un gatto, le persone interessate dovranno confrontarsi sia con gli addetti dell'Oasi Alpignano, sia con le associazioni, che sono le proprietarie dei cani e gatti ospitati.

Adottando un animale e offrendogli una nuova casa, un altro animale abbandonato potrà prendere il suo posto nella struttura e anche lui avrà la possibilità di essere adottato.

Ricorda infine, che l'adozione è un atto che ti impegna per tutta la vita. L'Oasi Alpignano garantisce che ogni adozione sia un'adozione responsabile, di successo e definitiva.

Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito web ed i canali social dell'Oasi Alpignano:

