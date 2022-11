Periodicamente potrebbe essere necessario eseguire un controllo dei nei che viene anche chiamata mappatura dei nevi e viene fatto da un professionista in dermatologia, il quale è sicuramente il professionista più preparato in questo ambito. Potremmo dover monitorare alcuni nei che già stiamo tenendo sotto controllo per verificare che essi non cambino di dimensioni o non mutino di condizioni oppure semplicemente potrebbe essere la prima volta che facciamo questa mappatura e quindi vogliamo andare a controllare quanti ne abbiamo e quali sono le loro condizioni.

Possiamo prendere un appuntamento perché questa è una pratica che viene fatta a livello ambulatoriale, nello studio del dermatologo il quale va ad acquisire tutte le immagini di ogni singolo neo e lo fa utilizzando una lente specifica. Questo perché il neo deve essere visualizzato andandolo a aumentare di dimensione varie volte affinché si possono vedere tutti quei dettagli che non si possono guardare a occhio nudo. A volte quando alcuni nei mutano insorge una patologia che viene chiamata melanoma e che è molto pericoloso, andrebbe evitata o presa per tempo. Comunque se sappiamo di avere dei possiamo prendere tante precauzioni per andare a proteggere la nostra pelle, ad esempio quando andiamo al mare e dobbiamo prendere il sole o, ancora, in altre circostanze specifiche quando, ad esempio, dobbiamo depilarci o fare altre pratiche che possono andare a danneggiare la pelle dove ci sono i nei.

Come si esegue la visita per andare a mappare i nei

Naturalmente bisogna spogliarsi perché il corpo deve essere esaminato minuziosamente per cercare i nei, alcuni che magari sono già stati mappati e quindi sono contestualizzati in modo che il dermatologo possa trovarli subito grazie alle fotografie precedenti, ma si deve anche controllare che non ne siano spuntati di nuovi. Da questo punto di vista si utilizza uno specifico strumento che viene chiamato dermatoscopio che è perfetto per eseguire la mappatura su ogni lato del corpo.

Il fatto che le immagini dei miei vengono registrate è molto importante perché consente, in tutte per tutto, di avere l’occasione e la possibilità di fare un confronto vero e proprio con i miei che avevamo prima.

È più facile vedere se ci sono ingranditi o se sono mutati in qualche modo.

Una cosa molto importante da ricordarsi, quando si prende un appuntamento con un dermatologo, e di non andare ad abbronzarsi quindi a farsi delle lampade o sostare troppo nella luce del sole perché ogni perfezione della palle si vedrebbe di meno. Lo stesso discorso è applicabile anche all’utilizzo di autoabbronzanti e di trucco per il viso. Una visita completa per una mappatura dei nei può durare all’incirca una mezz’ora in totale e se si dovesse controllare qualche neo che effettivamente potrebbe essere sospetto a quel punto il dermatologo proporrebbe di andare a esaminare la sua natura.

È bene fare questo controllo periodicamente, anche quando non riscontriamo delle ragioni specifiche perché magari ci sembrano uguali a prima i nei che abbiamo perché comunque è un modo in più per stare tranquilli e tenersi monitorati.