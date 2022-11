Perché rinunciare, se lo desideriamo, a far risplendere di nuovo i nostri vecchi pavimenti di legno? A volte guardiamo la nostra casa e non ci piace così com’è, vorremmo fare qualcosa per migliorarlo ma invece di fare dei nuovi acquisti o delle sostituzioni importanti si può anche andare a rinnovare alcuni elementi fissi come potrebbe essere il pavimento in legno, ad esempio attraverso una lamatura e levigature parquet.

Questo tipo di procedimento può essere richiesto andando a contattare un professionista del settore, il cosiddetto parquettista che è esperto e può aiutare i propri clienti sia in fase di consulenza, che in fase di posa in opera del pavimento, che in fase appunto di ripristino e manutenzione.

Difatti, bisogna considerare che parte il legno è sostanzialmente un pavimento vivo, così come il suo materiale, per questo deve essere gestito nel corso del tempo ma non deve essere vista come una caratteristica svantaggiosa di questo pavimento ma come la possibilità di avere in casa un elemento di pregio che, se ben gestito, può veramente dar vita alla nostra abitazione e trasformarla nel focolare domestico ideale. Il legno è un materiale piacevole al tatto, profumato naturalmente, in grado veramente di dare tantissime soddisfazioni ma richiede comunque un certo impegno da parte della persona che decide di avere un pavimento di questo tipo che magari dopo qualche anno lo vede con qualche graffio, che lo rende anche più interessante ma che può far richiedere una operazione di levigatura da parte di un professionista.

Che cos’è la lamatura del parquet

Se non abbiamo mai investito in una operazione di levigatura magari non sappiamo di che cosa si tratta.

Questo tipo di servizio consente di andare a recuperare l’aspetto e la funzionalità del nostro pavimento.

Viene eseguito direttamente sul pavimento in parquet posato, che magari dopo 10 o 15 anni non ci piace più per come si presenta e vogliamo andare a recuperare in qualche modo, dandogli una seconda possibilità. Non bisogna pensare che si tratti di un’operazione tesa al risparmio, perché in realtà un bravo parquettista è in grado di utilizzare la levigatura per creare un pavimento totalmente nuovo e affascinante.

D’altra parte questo pavimento in legno è un pavimento che se ben gestito continuerà a regalare delle soddisfazioni. Prima di tutto attraverso la levigatura si va a togliere uno strato superficiale di qualche millimetro, grazie ad un macchinario specifico che va a eliminare in maniera uniforme questa zona.

È chiaro che rimarranno delle sostanze che devono essere aspirate via dal professionista prima di procedere con la seconda fase vera e propria della levigatura che consiste nell’andare a rivestire il nostro pavimento da capo. Vengono utilizzate delle vernici e degli oli naturali molto pregiati, che vanno a creare uno strato di resistenza ma possono anche andare a modificare l’aspetto del legno in maniera sostanziale, ad esempio andare a cambiare completamente il suo colore cosa che molte persone potrebbero desiderare dopo tanti anni che vedono sempre lo stesso pavimento in tutte le stanze.