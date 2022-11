Lo sport fa impresa: in Piemonte 13mila addetti e 7.200 tra associazioni e società dilettantistiche

In Piemonte si contano quasi 4mila imprese appartenenti alla filiera dello sport, il 7.2% del totale italiano. Aggiungendo le oltre 1.300 unità locali, la nostra regione arriva a rappresentare quasi il 10% del comparto nazionale. Negli ultimi 10 anni il settore ha visto un incremento del +25% di imprese.

13 mila addetti

In Piemonte un milione e 92mila sportivi

A completare l'offerta si contano in Piemonte 7.200 associazioni e società dilettantistiche iscritte al CONI. Nel 2021 un milione e 92 mila piemontesi hanno praticato sport in modo continuativo, collocando la nostra Regione in 7° posizione.