Jeep Avenger, la prima Jeep 100% elettrica: scoprila alla Preview di Autoingros, Concessionaria Ufficiale

Avenger, prodotta nell'efficiente stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, è il B-SUV compatto con appena 4 metri di lunghezza che segna un nuovo passo di Jeep verso la Zero Emission Freedom: il brand sta procedendo verso “More Capability, More Fun, More Freedom and Silence, More Flexibility and Space” tutto questo grazie alla eccezionale altezza da terra di Avenger, angoli di attacco e di uscita con Selec-Terrain® e Hill Descent Control di serie.