Sanità, Valle (Pd): "Nell'Asl To5 bisogna avere paura di andare al Pronto soccorso?"

"Nei giorni scorsi nella trasmissione “Fuori dal coro” (Rete4) è andato in onda un servizio relativo ai cd. “medici in affitto” che prestano assistenza nei Pronto Soccorso dell’Asl To5. Dalla testimonianza del medico intervistato, emergerebbe una situazione sconcertante: medici privi delle necessaria formazione in medicina di emergenza e incapaci di praticare le procedure di rianimazione; medici che durante i colloqui si addormentano davanti ai pazienti; pazienti dimessi con troppa facilità e che dopo poco tempo si ripresentano in ospedale. Tutte situazioni che si sarebbero verificate nei Pronto soccorso dell’Asl To5, verosimilmente a Chieri, Moncalieri o Carmagnola. Il servizio televisivo punta poi l’attenzione sul servizio di assistenza medica che l’Asl To5 ha affidato ad una società esterna. A fonte di tutto ciò, occorre fare chiarezza", sottolinea il vice presidente del Consiglio regionale Daniele Valle.

"Per questo ho presentato un’Interrogazione per sapere se la Regione Piemonte, dopo il servizio di “Fuori dal coro”, si è attivata per le necessarie verifiche, se vi sono riscontri a quanto denunciato, se la società citata nel servizio abbia appalti anche presso altre Asl o Aso del Piemonte. Più volte come Pd abbiamo contestato il ricorso agli operatori sanitari “a gettone” per tamponare le criticità della nostra sanità, anziché procedere all’assunzione stabile di personale, ma se i fatti oggetto del servizio televisivo trovassero riscontro, allora saremmo di fronte ad una situazione grave. Perché, vorrebbe dire-per usare le parole del medico intervistato da Rete4-che bisogna avere paura di andare al Pronto soccorso", ha concluso l'esponente del Pd.