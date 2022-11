Atp Finals, un'enorme palla da tennis sorge di fronte al Pala Olimpico: l'attesa è (quasi) finita

Sorge con un profilo tornado e giallo acceso che ricorda un sole. E in fondo lo è. Per Piazza d'armi è l'alba di un nuovo grande evento, dopo l'Eurofestival e la prima edizione delle Atp Finals. Sono proprio i campioni della racchetta a fare ritorno in città e questa volta, di fronte al Palaolimpico, ci sarà anche il villaggio che ospiterà eventi e attrazioni collaterali alle sfide sportive.

È tempo di ultimi ritocchi, con gli operai che stanno limando le ultime migliorie agli ingressi e piazzando i filtri di accesso che ripetono l'esperienza dell'Eurofestival, rispetto alle Finals 2021, quando l'accesso era legato alle normali code di fronte ai cancelli del Palazzetto.