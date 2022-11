Incidente lungo la A5, auto esce di strada a Scarmagno: due persone all'ospedale

Incidente senza altre vetture coinvolte per un'automobile che, percorrendo l'autostrada A5, è sfuggita al controllo del conducente uscendo di strada. In quel momento si trovava tra Scarmagno e San Giorgio, in direzione Torino.



Sul posto è scattato l'allarme e sono subito intervenuti gli uomini della Polizia stradale per ricostruire la dinamica, soccorrere le persone a bordo e ristabilire le condizioni di sicurezza per la viabilità. Il conducente e il passeggero sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Chivasso. Sul posto anche i vigili del fuoco.



Il traffico non ha subito particolari ripercussioni.