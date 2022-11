TorinoFilmLab Parade: sette film del TFL in proiezione straordinaria

Il prossimo novembre rappresenta un traguardo importante per il TorinoFilmLab, laboratorio internazionale del Museo Nazionale del Cinema che dal 2008 supporta talentuosi autori e professionisti dell’audiovisivo provenienti da tutto il mondo, attraverso diverse attività e forme di sostegno dalla formazione allo sviluppo, oltre a fondi di produzione e distribuzione e occasioni di networking.

È passato del tempo da quando, per la prima volta, il TFL ha scovato e portato alla ribalta un gruppo di promettenti registi e le loro storie, e visto che si avvicina la 15a edizione del TFL Meeting Event (24 - 26 novembre 2022, Torino – Italia), il TorinoFilmLab vuole festeggiare con tutte le persone che sono diventate parte della Storia del TFL.

Per farlo il TorinoFilmLab lancia un watch party, la TFL FILM PARADE. Per 7 giorni dal 7 al 13 novembre 2022 la TFL Film Parade proporrà una selezione di 7 titoli scelti tra gli oltre 150 film sviluppati nell'ambito dei programmi del TFL per rappresentare le molteplici anime e voci che TorinoFilmLab ha promosso nel tempo e che continua ad abbracciare.

I film saranno accessibili online e gratuitamente a tutti coloro che si registreranno sulla piattaforma – partner del TFL - Festival Scope (www.festivalscope.com), in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Per raggiungere un pubblico più ampio e offrire ulteriore visibilità ai film TFL oltre i confini, ogni titolo sarà disponibile mediamente in circa 10 paesi – dalla Mongolia al Messico, dal Giappone al Brasile, Bangladesh e Italia solo per citarne alcuni – fino a un massimo di 500 visualizzazioni.

Due dei sette lungometraggi presentati sono debutti - FEATHERS di Omar El Zohairy e THE HEIRESSES di Marcelo Martinessi, premiati rispettivamente dai festival di Cannes e Berlino -; le opere seconde di Duccio Chiarini - THE GUEST (L’ospite), Anita Rocha da Silveira - MEDUSA, e Juanjo Giménez - OUT OF SYNC - raggiungeranno lo schermo virtuale della TFL FILM PARADE dopo prestigiose anteprime a Locarno, Cannes e Venezia; mentre registe come Mo Scarpelli e Kamila Andini si uniscono alla rassegna con le loro prove più mature EL FATHER PLAYS HIMSELF e YUNI. Tra questi, tre sono a disposizione anche per il pubblico italiano: MEDUSA di Anita Rocha De Silva, OUT OF SYNC di Juanjo Giménez e YUNI di Kamila Andini su Festival Scope.

7 storie che esplorano nuovi generi e diversi temi, 7 film provenienti da 6 continenti e presentati nei A-festivals in tutto il mondo, opere di 7 autori e autrici il cui talento è stato scoperto, alimentato e spinto oltre le barriere dal TorinoFilmLab.