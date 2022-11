I tassisti sulla settimana dell'arte torinese: "Troppi eventi concentrati in pochi giorni mettono a dura prova il servizio"

"È stato senza dubbio un bilancio positivo in termini di lavoro e di pubblico, assolutamente negativo invece per la viabilità".

"È veramente difficile comprendere come si faccia a calendarizzare degli eventi così importanti ed attrattivi in soli due giorni. Da una parte Artissima che, si sa, ha sempre un grande richiamo di pubblico, dall'altra Cioccolato', una partita di cartello, potevamo farci mancare la maratona? Ma che senso ha concentrare tali avvenimenti in così poco tempo.questa città e le amministrazioni che si sono succedute non riescono a scrollarsi di dosso l'eredità della massificazione secolare della Fiat".

"Noi tassisti - conclude - abbiamo, come sempre, cercato di dare il meglio rinforzando l'offerta, ma abbiamo faticato moltissimo a dare il servizio e tutto ciò perché questa città a distanza di tanti anni ancora non riesce a spalmare gli eventi lungo la settimana. Eppure abbiamo manager e contro manager che dovrebbero lavorare anche ad un'organizzazione più distribuita e capillare. Probabilmente lottano anche loro contro una viabilità assurda. Anche il fatto di non essersi mai dotati di un polo fieristico, a differenza di Milano, più accessibile che non sia il lingotto fiere, fa sempre sì che in occasione di manifestazioni importanti il caos sia garantito".