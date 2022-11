Al Folkclub due serate di concerti con Alessia Tondo e Marco Pereira

Venerdì 11 novembre alle ore 21.30 Alessia Tondo in concerto al Folkclub con lo spettacolo "Sita".

Dall'infanzia nel gruppo Mera Menhir alla popolarità internazionale con il Canzoniere Grecanico Salentino, Alessia Tondo è una delle voci più apprezzate e significative del panorama world music italiano. Lanciata dai Sud Sound System, a soli tredici anni è diventata voce solista dell'Orchestra della Notte della Taranta, duettando con artisti del calibro di Mauro Pagani, Goran Bregovic, Giovanni Sollima e Carmen Consoli, ha collaborato con i Radiodervish, Michele Lobaccaro e Ludovico Einaudi (per il quale ha scritto il testo di Nuvole bianche) e molti altri. Sita è il suo primo lavoro da solista: brani suoi, in cui affida la sua incredibile voce a originali intrecci vocali, tutti in dialetto salentino, per raccontare con più verità la propria radice e identità; uno dei rari esempi in cui la cultura popolare è personalizzata e trasfigurata in chiave visionaria. Un lavoro che si basa sulla semplicità – solo apparente – e sulla verità della sua voce meravigliosa, accompagnata dalla chitarra, dai tamburi a cornice e dalla collaborazione di una loop machine che ne arricchisce l’espressività. Parole e musiche che riprendono i modi della tradizione e li trasfigurano in una sorta di camerismo che ha l’eleganza della musica classica e l’emozione di quella popolare.

Marco Pereira, sarà invece in concerto sabato 12 novembre alle ore 21.30.

Certamente uno dei più importanti chitarristi brasiliani di sempre e tra i più illustri e osannati chitarristi acustici in circolazione, caro amico di lunga data del FolkClub, si affianca ad Enzo Zirilli, uno tra i batteristi più richiesti e versatili sulla scena italiana, nostro sodale da 13 anni. Il secondo appuntamento della tredicesima edizione di RadioLondra vede esibirsi una formazione inusuale per questa rassegna: un duo di amici. Un’amicizia nata ben 15 anni or sono durante la registrazione dell’album di Marco “Stella del Mattino”, in cui Enzo era alla batteria. Un concerto che sarà un serrato e intimo dialogo tra due artisti straordinari, un’apoteosi di lirismo e sincronismo, a farla da padrone le sonorità e i ritmi sudamericani in ogni loro declinazione.

