Frediani (M4O): "Bussoleno respinga al mittente la mancetta delle compensazioni Tav"

"L'annuncio da parte di Cirio e Gabusi dello stanziamento di oltre 59 milioni di fondi Pnrr destinati a interventi contro il rischio idrogeologico suona come una beffa nei confronti del Sindaco di Bussoleno e di tutti gli abitanti di un territorio che non può e non deve essere considerato in modo differente rispetto ad altri comuni (alcuni proprio situati in Alta Valle) non interessati dalla realizzazione della Nuova Linea Torino Lione", attacca Francesca Frediani, consigliera regionale del M4O.