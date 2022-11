Gianni Morandi in concerto al Pala Alpitour

Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi MORANDI annuncia il tour "Go Gianni Go! Morandi nei Palasport".

Anche Torino tra le prime città che si preparano ad accogliere Morandi ​​showman il 23 marzo al Pala Alpitour.

Per il tour prodotto da Trident Music, Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola - ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti.