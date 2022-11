Fashion Blogger: Come diventarlo e quanto guadagnano nel 2022

Da quando internet è diventato accessibile per la maggior parte della popolazione, il modo in cui reperiamo informazioni e effettuiamo acquisti è radicalmente cambiato.

Oggigiorno infatti, le persone tendono molto a consultare il web per trovare prezzi e prodotti, ma anche per informarsi sulle promo e quali sono le tendenze del momento.

Questa rivoluzione digitale, ha portato ovviamente ad un’evoluzione anche nel mondo della mondo, facendo nascere e crescere esponenzialmente la professione del fashion blogger.

In questo articolo, vi spiegheremo chi è un fashion blogger, cosa fa, come diventarlo e quanto si può arrivare a guadagnare!

Cosa fa un fashion blogger

Un fashion blogger è un appassionato di moda che viene visto dal suo pubblico come un esperto del settore, seguendo i consigli e acquistando quello che consiglia.

Per guadagnare da questa passione, utilizzano un blog, ovvero un sito internet personale dove creano contenuti inerenti alla moda.

Esistono diversi tipi di fashion blog: alcuni si concentrano sugli accessori, altri sull’abbigliamento e alcuni sulla moda in generale, quindi se vi state chiedendo come diventare fashion blogger, sappiate che non vi servirà altro che creare un blog e iniziare a pubblicare articoli inerenti a questa vostra passione!

Come diventare un fashion blogger

Come accennato poco fa, per diventare fashion blogger vi servirà creare un vostro sito personale, utilizzando un webhosting e una piattaforma come Wordpress o Wix.

Nulla vi vieta di utilizzare anche un profilo Youtube o Social ( come Instagram o Tik Tok), ma un blog personale resta la scelta migliore e l’investimento più economico tra le varie scelte.

Infatti, parliamo di un investimento iniziale di non più di 50 € al mese, decisamente non male considerando quali sono i guadagni che potreste raggiungere!

Gli steps per creare il vostro blog incentrato sulla moda sono i seguenti:

- Creazione del vostro sito web personale, tramite l’acquisto di un dominio

- Aggiunta della pagine principali del vostro blog ( Homepage, Contatti, Chi sono e Blog)

- Creazione degli articoli rivolti ai vostri lettori

Detto questo, il requisito fondamentale per diventare fashion blogger è ovviamente avere conoscenza del settore e passione in questo campo, altrimenti finirete per stancarvi dopo i primi articoli e getterete la spugna.

Quanto guadagna un fashion blogger

Veniamo ora alla domanda fondamentale: ma quanto può arrivare a guadagnare un fashion blogger?

Dipende.

I fattori in gioco sono molti: quanti visitatori abbiamo mensilmente e quanti effettivamente diventano clienti che comprano, se e come siamo riusciti a monetizzare il nostro blog, che tipo di prodotti sponsorizziamo ( se poco costosi o brand di lusso ecc).

Per darvi un’idea comunque, un fashion blogger può riuscire a guadagnare da qualche centinaia di euro al mese fino anche a decine di migliaia di euro!

Un blog infatti è davvero un’ottima fonte di guadagno, se gestita bene, in quanto rispetto agli anni passati dove veniva visto come un diario personale, è ora un sito web dove forniamo soluzioni e risposte ai problemi e domande del nostro pubblico, che acquisteranno i prodotti che sponsorizziamo.

Quindi, se monetizzerete correttamente il vostro blog e non vi arrenderete alle prime difficoltà, potrete farlo diventare un vero e proprio lavoro online

Conclusioni

Diventare fashion blogger non deve essere visto come una meta irraggiungibile, in quanto sono tutti partiti da zero e senza pubblico al proprio sito web.

Non sarà un obiettivo che raggiungerete dall’oggi al domani, ma se gestito nel modo corretto, un blog di moda potrà farvi guadagnare online seriamente e permettervi di farlo diventare il vostro nuovo lavoro!