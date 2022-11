Riparazione e pronto intervento, Settimo Torinese "lucida" il gioiello della squadra manutenzione: 1150 operazioni da inizio 2022

Interventi e manutenzioni, tutti i giorni dell'anno. Ecco la quotidianità della squadra manutenzione del Comune di Settimo Torinese, che nei giorni scorsi ha incontrato alcuni esponenti della giunta comunale. "Su indicazione dell'amministrazione abbiamo potenziato la squadra manutentiva di Settimo Torinese, che si occupa anche di altri fronti. Ma che oggi si occupa degli interventi maggiormente indispensabili per la città: dal verde alle strade, gli edifici comunali, gli impianti sportivi e tutto quello che è il mondo patrimoniale della città. Sono operativi 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 con la reperibilità e diamo copertura assoluta alla città", spiegano i responsabili.



All'intero della squadra ci sono gli addetti, ma anche i tecnici che organizzano e coordinato le attività di intervento. Si va dalla raccolta delle segnalazioni da parte del cittadino, della polizia municipale o dall'amministrazione. "Nel 2022 sono stati fatti circa 1150 interventi: 570 su strada, 350 su edifici pubblici (170 sulle scuole, in particolare), quindi aree giochi e aree verdi, ma anche illuminazione pubblica".



C'è anche un mezzo nuovo, a disposizione: dopo il primo mezzo elettrico in servizio al cimitero, è arrivato il mezzo per la minuta manutenzione degli edifici pubblici, elettrico e che viene ricaricato presso la rimessa della squadra.



"Alla squadra va il nostro ringraziamento - dice il vicesindaco di Settimo, Giancarlo Brino -: oggi è una struttura potenziata, ma è operativa da tempo. La manutenzione è prioritaria, a cominciare dalle scuole, con richieste e necessità giornaliere in una città che è ampia e può avere molti bisogni cui rispondere"



"Ci rendiamo conto di essere a volte pesanti come richieste di aiuto e le segnalazioni - aggiunge Alessandro Raso, assessore ad Ambiente e Parchi -, ma la risposta c'è sempre, in tempi sempre più rapidi e fatti al massimo delle possibilità".