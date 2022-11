Imprenditoria piemontese in lutto: è morto il cavaliere Amilcare Merlo

Lutto nel mondo dell'imprenditoria della Granda: è deceduto nella mattinata di oggi (mercoledì 9 novembre) il cavaliere Amilcare Merlo.

Fondatore e presidente, assieme alla sorella Natalina, del Gruppo Merlo di San Defendente di Cervasca, vero e proprio colosso specializzato nella produzione di macchine operatrici telescopiche, avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 24 novembre.

Lascia la moglie Denise e i figli Cristina, Paolo, Silvia, Andrea e Marco.

Il gruppo industriale venne fondato nel 1964. Oggi conta circa 1.500 dipendenti, ha un giro di affari di centinaia di milioni di euro ma resta a conduzione familiare, cosa di cui Amilcare era sempre andato fiero. Mai, nonostante la crescita esponenziale, è mancato il contatto e soprattutto il sostegno al territorio.

II Gruppo Merlo è riconosciuto a livello internazionale come il leader tecnologico del proprio settore e annovera numerosi premi nazionali e internazionali per l'innovazione a partire dagli anni 90.

Per le sue capacità imprenditoriali, nel 2002 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere e di Ufficiale al Merito Agricolo della Repubblica francese e dell’Ordine al Merito del Lavoro - Cavaliere del Lavoro della Repubblica italiana e ha ottenuto numerosi altri riconoscimenti in Italia e all’estero, come la "Légion d'Honneur” della Repubblica Francese. Inoltre, dal 2010 al 2013 ha ricoperto la carica di Vice Presidente Vicario di Confindustria Cuneo e dal 2013 è componente di diritto del Consiglio Generale di Confindustra Cuneo. È anche membro del consiglio direttivo della Camera di Commercio dal 2004.

Nel novembre 2020 ricevette la laurea magistrale honoris causa dal Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica per "le eccezionali capacità tecniche con cui ha guidato lo sviluppo di numerosi progetti innovativi nel campo della meccanica e per lo spirito imprenditoriale grazie al quale ha fondato e dirige una impresa di livello internazionale di sicuro impatto economico e sociale nel territorio in cui è radicata".

Era anche cittadino onorario della città di Cuneo.

In segno di lutto, l’attività della Merlo nella sede di Cervasca verrà sospesa da oggi alle 14 al giorno dei funerali.

LA STORIA DELL'AZIENDA

Una storia aziendale che risale agli inizi del secolo scorso quando il padre, Giuseppe Amilcare Merlo aprì un'officina per la lavorazione del ferro nel centro di Cuneo. Era il 1911.

Nel Dopoguerra, i prodotti Merlo si affermano sempre di più presso la clientela e nel 1948 i figli entrano nella gestione dell'azienda: Natalina nella parte amministrativa e Amilcare, dopo anni passati a fare l'apprendista, è sempre più presente nelle decisioni strategiche aziendali.

Nel 1953 l'azienda si trasferisce nella periferia di Cuneo in un'area produttiva di 2 mila metri quadri.

E finalmente nel 1964 nasce la società Merlo costituita proprio da Amilcare e da Natalina. Contemporaneamente viene avviata la costruzione di uno stabilimento ancora più grande a San Defendente di Cervasca, dove presto vengono prodotti i primi dumper e le prime betoniere fuoristrada. Nel 1981 una tappa storica per l'azienda, con la costruzione del primo sollevatore telescopico, il modell SM30. Poi nel 1987 viene presentato Panoramic XS, il primo sollevatore telescopico al mondo con motore laterale e braccio incernierato sulla parte posteriere del telaio: un macchinario che segnerà il boom della vendita per l'azienda.

Grazie agli importanti risultati del settore di Ricerca e Sviluppo, si arriva nel 1991 alla presentazione del primo sollevatore telescopico con torretta girevole nel 1991. e quindi nel 1996 i Turbofarmer, i primi sollevatori specializzati per l'impiego agricolo. Nel 2000 nasce il Multifarmer, una macchina rivolizionaria che solleva e trasporta carichi, l'incontro fra il telescopico e il trattore agricolo. Poi nel 2002 CINGO, i trasportatori universali congolati.

Nel 2005 nasce il Centro Formazione e Ricerca Merlo, il primo centro in Italia pe rla formazione e l'addestramento dei conduttori di macchine e attrezzature per il sollevamento di persone, materiali, macchine operatrici e agricole.

Nel 2014 la Merlo viene iscritta nel registro delle imprese storiche, entrando nella cerchia delle aziende centenarie. La cerimonia si è svolta il 5 ottobre 2014 in camera di Commercio a Cuneo.

Il ricordo di Cirio e Icardi

“Con il cavalier Merlo scompare non solo un grande imprenditore, ma prima di tutto un grande uomo. Un uomo che è stato modello della migliore tradizione di quella imprenditoria che ha sempre saputo coniugare il successo con l’etica legata alla propria comunità", sono le parole usate dal governatore Alberto Cirio per ricordarlo. "Un valore che rende il Piemonte una terra fortunata. Ogni investimento di Amilcare Merlo era per la sua azienda, ma anche per il suo territorio. E lo dimostra l’impegno per l’aeroporto, uno dei progetti in cui ha creduto e investito di più, una delle tante eredità positive che lascia per il futuro del nostro Piemonte”.

"Un uomo, un imprenditore, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente e di ammirare per le sue straordinarie doti umane e professionali. Sono grato per il suo generoso e costruttivo impegno sociale, sempre in prima fila a sostegno delle esigenze del territorio, anche e soprattutto sul fronte della Sanità. Sono certo che la sua esperienza sarà di esempio e conforto per tutte le persone di buona volontà che intendono fare della propria vita un’occasione di crescita e progresso per tutti". Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha ricordato Amilcare Merlo.