Università, a Torino occupata mensa Edisu dopo gli aumenti

Una cinquantina di studenti ha occupato la mensa universitaria 'Principe Amedeo', nel centro di Torino, per protestare contro i rincari. Dietro la protesta quattro collettivi: il Collettivo Universitario Autonomo, Noi Restiamo, Studenti Indipendenti e il Fronte della Gioventù Comunista.

"Da qui non ci muoviamo", hanno spiegato i ragazzi all'Ansa. "L'occupazione - sottolineano - "nasce dopo mesi di mobilitazione contro l'inaccettabile aumento dei prezzi delle mense deciso arbitrariamente dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e Regione".

"Oggi il Coreco (Comitato regionale di controllo) - aggiungono gli autori della protesta - ha votato in favore degli aumenti che saranno a breve oggetto di delibera in Giunta Regionale". Per gli studenti "questo è l'ultimo passaggio prima dell'effettiva messa in pratica dei rincari, già nei programmi del presidente di Edisu Sciretti da diversi anni e che hanno visto nella scusa dell'attuale crisi il movente perfetto per giustificare un atto di pura speculazione". I giovani sostengono che l'aumento dei prezzi del servizio mensa sarà in media del 40%.

"Tutti possono protestare legittimamente. Lo abbiamo sempre affermato - replica il presidente Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti - Ma se qualcuno interrompe il servizio questo non è accettabile. Per questo agiremo in difesa di questo servizio e dell'interesse degli utenti". Sul posto la situazione è monitorata dalla Digos. I ragazzi rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio.