Roberto Rosso (Forza Italia) capogruppo in Commissione Lavori Pubblici e Cultura al Senato

Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, è stato nominato capogruppo per il partito fondato da Silvio Berlusconi nelle Commissioni Lavori Pubblici e Cultura, Istruzione e Sport del Senato.

Ad annunciarlo il partito del Cav, che augurando al neo capogruppo buon lavoro, ha colto l’occasione per ribadire le priorità di Forza Italia sui temi: “Si tratta di un impegno gravoso ma che premia le competenze, l’impegno, la lealtà di un nostro parlamentare piemontese. È evidente che si tratta di due Commissioni strategiche per il futuro del nostro Paese”. “Nei prossimi cinque anni sarà fondamentale non perdere l’occasione dei fondi del Pnrr, traghettare l’Italia fuori dalla dipendenza energetica, rilanciarne il sistema infrastrutturale, Tav in testa, modernizzare il sistema scolastico e della formazione, completare la piena digitalizzazione del territorio, valorizzare il patrimonio culturale d’eccellenza italiano e potenziare il comparto sportivo” hanno spiegato Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione e coordinatore regionale di Forza Italia, insieme ai vice Roberto Pella e Diego Sozzani.

“Siamo certi che Roberto saprà essere un punto di riferimento su questi temi sia per gli amministratori locali sia per i piemontesi” hanno concluso gli esponenti di Forza Italia.