La rabbia della Polizia Penitenziaria: "Aggressioni e incidenti ogni giorno". Terminata la protesta dei detenuti delle Vallette

Cresce la rabbia degli uomini della Polizia Penitenziaria per i sempre più frequenti episodi di aggressioni ai danni degli agenti nelle carceri piemontesi. Ed allora i sindacanti hanno deciso di scendere in campo, chiedendo alla politica e al nuovo governo di compiere gesti concreti per fermare questa continua escalation di violenza nei penitenziari.

Una richiesta che arriva alla luce delle "continue e frequenti aggressioni ai danni del personale in particolare negli istituti penitenziari Lorusso e Cutugno di Torino (da gennaio 35 aggressioni e 61 agenti feriti), Ferrante Aporti di Torino; Ivrea, Biella, Cuneo e Aosta". Le organizzazioni sindacali denunciano poi come gli agenti siano esposti "alle rappresaglie fisiche dei detenuti violenti e spesso armati", con alcuni agenti che hanno "rischiato persino la vita". Da qui la richiesta al Ministro della Giustizia e al Sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove "un incontro urgente".

Intanto è terminata la protesta inscenata ieri sera da alcuni detenuti della terza sezione del padiglione A del carcere torinese 'Lorusso e Cutugno', che si erano asserragliati bloccando l'accesso con una branda. Decisivo l'intervento del personale della polizia penitenziaria attrezzato per un'eventuale emergenza: gli agenti hanno riaperto l'accesso e fatto indietreggiare i detenuti. Secondo quanto si apprende l'intervento si è svolto senza violenze. Alcuni detenuti della sezione saranno probabilmente trasferiti in altre carceri del Piemonte.