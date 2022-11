Il tour della legalità di Giovanni Impastato fa tappa ad Alpignano, Grugliasco e Piossasco

Il tour di Giovanni Impastato sulle strade della legalità dal 15 al 23 novembre incontrerà ragazzi delle scuole, insegnanti, amministratori degli enti locali, sindacalisti

Il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, torna in Piemonte per portare la sua testimonianza di legalità contro le mafie: dieci giorni intensi durante i quali incontrerà ragazzi delle scuole, insegnanti, amministratori e tanta gente che vorrà ascoltare la voce di un uomo che, nato e cresciuto in una famiglia mafiosa, ha scardinato il sistema malavitoso.

Sulle orme del fratello Peppino, ucciso dalla mafia per le sue posizioni contro la criminalità organizzata, Giovanni insieme alla mamma Felicia, scomparsa nel 2004, hanno percorso la strada della legalità. Non hanno cercato la vendetta mafiosa ma si sono affidati allo Stato.

Giovanni sarà accolto dall’Associazione Calabresi Alpignano-Caselette, referente per il Piemonte di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato, che organizza dal 15 al 23 novembre un calendario serrato di iniziative.

Tutte le mattine incontrerà i ragazzi delle scuole, tra cui gli studenti del liceo Norberto Rosa di Bussoleno e Susa in due incontri distinti e poi gli alunni di Pianezza, Piossasco, Condove e Buttigliera.

Mercoledì 16, alle 21,00 nell’auditorium della scuola Parri a Piossasco, presenterà il suo libro “Mio fratello, tutta una vita con Peppino”.

Un momento informale ma piacevole e interessante sarà giovedì 17 ad Alpignano con la cena della legalità al ristorante Lo Scacciapensieri di via Valdellatorre (prenotazioni al 339.1929796).

Venerdì 18 a Grugliasco, incontrerà i giovani alle 18,30 e alle 21,00 presenterà il suo ultimo libro nel corso di un appuntamento aperto a tutti.

Sabato 19 Giovanni Impastato sarà a pranzo con gli amministratori dell’Unione Montana Valsusa e, alle 18,00, a Chiusa San Michele verrà presentato il libro “Mio fratello, tutta una vita con Peppino” durante l’incontro “Memoria, territorio e cultura: dialoghiamo con Giovanni Impastato”

La serata, promossa dal comune e dalla biblioteca, sarà moderata da Alberto Borgatta.