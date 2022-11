A Grugliasco Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri lancia corsi per giovani e disoccupati

Aiutare giovani e adulti a rafforzare le proprie competenze o ad acquisirne di nuove, per migliorare la propria condizione occupazionale : è questo l’obiettivo della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, storico ente di formazione professionale, che preso la sede grugliaschese di Via Olevano 20 eroga corsi gratuiti rivolti a occupati e disoccupati, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e in stretta collaborazione con le aziende del territorio.

L’ampia offerta di corsi per adulti abbraccia tutti i settori professionali. I corsi sono gratuiti in quanto finanziati tramite il Fondo Sociale Europeo o tramite il programma GOL – garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, un insieme di strumenti e misure finalizzati a promuovere l’occupazione in Italia, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e in vigore per il periodo 2021-2025. Sono previsti percorsi gratuiti di formazione, aggiornamento e accompagnamento al lavoro, differenziati in base all’età e all’esperienza lavorativa.

In particolare, sono previste 5 tipologie di percorso : percorsi rivolti a profili con alta occupabilità; interventi formativi di breve durata per profili che necessitano di un adeguamento delle competenze; interventi formativi di durata fino a 300 ore, per profili che hanno bisogno di acquisire nuove competenze; percorsi rivolti a profili con bassa occupabilità, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, e percorsi rivolti a chi è fuoriuscito dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali.