Teatro, laboratori e arte figurativa per dare nuova linfa alla Circoscrizione 4

Inside_Out(side) è un progetto fondato sull’obiettivo di dare valore al benessere della comunità, costruendo un programma di attività artistiche e culturali che siano accessibili a tutta la cittadinanza. Nel mese di novembre Inside_Out(side) entra nel vivo del suo svolgimento: con le mostre Per un Borgo Campidoglio più Queer (19 novembre al Museo Arte Urbana), Nativi #weareallearthoffsprings (dal 26 novembre al 14 gennaio - Mau) e Contemporaryart (26 novembre - Mau); gli spettacoli Nel riflesso dell’altro (26 novembre) e Dame di Shakespeare (29 novembre al Teatro Bellarte), nonché i laboratori Scrivo, ammiro e cammino (da a ) e Grandi narratori per grandi storie (da a al Teatro Provvidenza). Inoltre, tutti i venerdì (ore 17.00, a partire dal 18 novembre) vanno in scena, nel foyer del Teatro Provvidenza, le Storie a Merenda: un'occasione per festeggiare ogni fine settimana con una storia da ascoltare e da vivere, appuntamento dedicato a bambini dai 4 ai 10 anni. Inside_Out(side) proporrà eventi fino a , il calendario della prima parte è visitabile sul sito www.tedaca.it/progetti/inside-outside/