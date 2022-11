Ricercato provava a fuggire in Francia, arrestato dalla Polizia a Bardonecchia

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio svolta dal personale del Commissariato di Bardonecchia, potenziata nelle fasce di maggiore transito, una pattuglia in servizio di Volante, impegnata presso il Piazzale Autostradale del Traforo, notava nei giorni scorsi un’autovettura in uscita dal territorio nazionale con a bordo due cittadini francesi.

Da un primo controllo in banca dati SDI risultavano entrambi negativi, ma tramite il controllo al sistema Schenghen, il conducente del veicolo risultava essere colpito da un provvedimento di ricerca per arresto ai fini di estradizione, emesso dallo stato svizzero, poiché condannato in quello Stato per reati contro il patrimonio.

Acquisiti, dunque, i provvedimenti emessi dalle Autorità Elvetiche, e dando esecuzione agli stessi, il soggetto è stato tratto in arresto.