Stupro alla Borsellino, il rettore Saracco: "Lavorare per dare un'opportunità di crescita a tutti"

" È emerso che quella persona era un disadattato. Fa parte di quella Torino povera e in cerca di un'identità. Questo ci deve portare a continuare la lotta alle diseguaglianze, per dare un'opportunità di crescita e lavoro a chiunque ". Così il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco commenta la notizia dell'arresto del 17enne per lo stupro della ragazza alla residenza universitaria Borsellino . Se è vero che la struttura è gestita da Edisu, è vero che è contigua al Politecnico.

"Migliorare sistemi protezione delle nostre strutture"

Per Saracco l'evento deve essere una spinta "a migliorare i sistemi di protezione delle nostre strutture". E sulle possibili strategie da mettere in campo per evitare che in futuro possano accadere altri fatti simili, il Rettore è chiaro: "È un problema che si risolve promuovendo uno sviluppo inclusivo che dia opportunità di crescita ai quartieri peggiori, dove nascono le baby gang e questo tipo di malavita".