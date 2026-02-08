Scialpinista ferito ed escursionista colta da malore, recuperi a terra per maltempo

Oggi pomeriggio, in provincia di Torino, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno gestito due interventi a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno impedito l’utilizzo dell’elicottero.

La prima chiamata di soccorso è giunta intorno alle 14.30 da Balme, per uno scialpinista che aveva subito una sospetta distorsione al ginocchio. Le squadre hanno raggiunto l’uomo inizialmente in motoslitta e successivamente con sci e pelli di foca. Non essendo in grado di proseguire autonomamente, è stato imbarellato e trasportato a valle, dove è stato consegnato all’ambulanza intorno alle 17.30.

In contemporanea, un’altra richiesta d’aiuto è arrivata da Salbertrand per una escursionista colta da malore. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure al rifugio Arlaud, è stata raggiunta dalle squadre a terra, con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, per il trasferimento in sicurezza.