Metropolitan Art: due performance teatrali al Castello di Rivoli e alla Venaria Reale

Continua con due appuntamenti, il 19 e il 20 novembre, il viaggio di Metropolitan Art 7, progetto proposto da Stalker Teatro e realizzato fin dalle sue origini con la collaborazione del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, per offrire un’esperienza affascinante e trasversale attraverso l’arte, l’architettura e il teatro che definiscono il tessuto culturale del territorio.

La performance di Stalker Teatro viene presentata per la prima volta in forma estesa e adattata agli spazi del grande salone al terzo piano del Castello di Rivoli. Gli oggetti di scena, creati negli anni ‘80, sono consegnati ai performer dal regista Gabriele Boccacini come pretesto drammaturgico per compiere azioni vitali nello spazio. La scultura diviene quindi visibile solo quando viene impugnata, acquistando la sua dimensione statuaria, la sua verticalità tridimensionale, tramite l'energia della persona; la musica originale è eseguita dal vivo da Riccardo Ruggeri.

Per info: educa@castellodirivoli.org

Domenica 20 novembre alle ore 16, nella Citroniera de la Venaria Reale, Stalker Teatro presenta Prospero, l’installazione/performance che per le sue caratteristiche ha riscosso fin dal suo esordio grande successo in Italia e all’estero. È infatti un lavoro dal carattere prettamente internazionale: nato in Portogallo durante la residenza artistica Ilustração à Vista Festival (Ílhavo- Porto), ha debuttato in prima assoluta nel 2019 al Greenwich + Docklands International Festival di Londra. Oltre a numerose rappresentazioni in Italia, tra le mete raggiunte quest’anno da Prospero il Festival di Lienz (Austria), Regards Sur Rue Festival / La Seyne sur Mer (Francia) e il SSAF International Festival / Seoul (Sud Corea).

Progetto e regia di Gabriele Boccacini, musica originale eseguita dal vivo di Riccardo Ruggeri. Prodotto da Stalker Teatro con la collaborazione del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Città di Torino.