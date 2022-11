Le bollette non fermano le seggiovie: costi in salita del 30%. "Ma gli aumenti sugli skipass saranno contenuti"

Le bollette non fermano le seggiovie: costi in salita del 30%

"Siamo preoccupati come tutti, viviamo alla giornata". Così Giampiero Orleoni, presidente Arpiet, sintetizza la condizione in cui si stanno preparando alla nuova stagione sciistica le aziende che gestiscono gli impianti di risalita in Piemonte.

L'incognita legata al caro energia