Euro Pride, Gallo-Valle (Pd): "Dalla Regione neppure un euro per un evento internazionale"

"L’Euro Pride del 2027 è un evento di grande rilevanza, che porterebbe centinaia di migliaia di persone a Torino e in Piemonte, oltre ad essere un’occasione di approfondimento e di discussione sui temi dei diritti. Torino e il Piemonte si sono sempre dimostrate sensibili alle tematiche del mondo LGBTQI+, sostenendo eventi ed iniziative in grado di attirare turisti e promuovere i nostri territori a livello internazionale. Eppure, la Giunta Cirio ha bocciato l’emendamento proposto dal Pd che prevedeva uno stanziamento di 50mila euro per un triennio a favore del Comitato Organizzatore dell’Euro Pride, dimostrando una chiusura davvero incomprensibile", attaccano Raffaele Gallo e Daniele Valle, consiglieri regionali del Pd.

"Evidentemente il rifiuto della Regione Piemonte di patrocinare il tradizionale Torino Pride non era un caso isolato, ma vi è un evidente pregiudizio omofobo in questa Giunta regionale che porta perfino a rinunciare alle ricadute positive di una manifestazione internazionale di tale portata. Domani presenteremo un Ordine del giorno con cui chiederemo di istituire un capitolo ad hoc per sostenere la candidatura all’Euro Pride: vedremo al momento del voto se il centro destra sceglierà i diritti, oppure si piegherà al nuovo corso sovranista invocando “dio, patria e famiglia”, ovviamente quella tradizionale", concludono i due esponenti del Partito Democratico.