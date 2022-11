Imprese in rosa: Torino e il Piemonte sugli scudi. A Madrid premiata Rosanna Ventrella

La quindicesima edizione della Conferenza annuale dell'International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC) si è svolta a Madrid riunendo donne d'affari di successo e altre leader di pensiero di livello mondiale per condividere esperienze, sfide e confrontarsi con altri leader di pensiero di livello mondiale per condividere esperienze, sfide e best practice con l'obiettivo di far conoscere il potere di trasformazione della leadership femminile. Racconti di sfide superate, di difficoltà culturali di imprenditrici di tutto il mondo che con forza, sacrifici e superando barriere culturali oggi dirigono imprese di successo.



In questa occasione è stato consegnato l’importante Premio IWEC a Rosanna Ventrella amministratore unico di SYS-TEK società benefit Srl imprenditrice italiana di successo, associata alla CNA in cui ha ricoperto e tutt’ora ricopre numerosi incarichi sia a livello torinese che piemontese. Rosanna è stata selezionata da IWEC insieme a 41 imprenditrici di tutto il mondo, la sua candidatura è stata avanzata attraverso il Comitato per l’imprenditoria femminile della camera di commercio di Torino. Rosanna Ventrella è parte del gruppo CNA Impresa Donna Torino di cui in passato è stata anche Presidente.



L'altra italiana ad essere stata premiata è la cuneese Serena Tosa della Tosa Spa di Santo Stefano Belbo (Cn). Non c'è alcuna classifica. Sono tutte da considerarsi parimerito: donne imprenditrici nel mondo con fatturati molto alti e che si sono distinte per la loro leadership imprenditoriale. Le candidature vengono presentate dalle Camere di commercio di tutto il mondo. La Camera di Commercio di Torino ospiterà il prossimo meeting dal 6 all’8 novembre 2023.