Con Famiglialcentro a Grugliasco "l'unione fa la coppia"

Ripartono gli incontri dedicati alla coppia, nell'ambito del progetto realizzato da Famiglialcentro OdV tra le attività del Centro per le Famiglie del Consorzio Ovest Solidale.

Chi ha già partecipato al corso "L'unione fa la coppia" può proseguire il percorso in autunno con “Ripensiamoci insieme”.

Si tratta di un secondo momento di confronto e riflessione per tutte le coppie che hanno partecipato alle scorse edizioni del progetto: un'occasione per riprendere gli argomenti trattati tra i più significativi e accogliere nuovi stimoli e suggestioni in tre incontri con la dottoressa Alessandra Milighetti. L'ultimo si svolgerà a Grugliasco oggi, giovedì 17 novembre, dalle 20,30 alle 23.