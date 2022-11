Gambe e benessere: alcune idee per donare sollievo agli arti inferiori

Dove potremmo mai andare, senza le nostre gambe? Non lontano, ed è per questo motivo che gli arti inferiori devono essere sempre curati e coccolati con il massimo delle attenzioni. Ci permettono di stare in piedi, di camminare, di correre, di ballare, e spesso (purtroppo) li diamo per scontati. Ma quando iniziano ad insorgere alcuni problemi, ecco che improvvisamente ci rendiamo conto della loro importanza. Vediamo dunque di scoprire insieme alcune idee per assicurare alle nostre gambe il benessere che meritano.

Gambe e benessere: perché fare attenzione?

Ci sono una serie di problematiche che possono causare dolore alle gambe, da condizioni croniche come l'artrite a problemi più acuti come una distorsione alla caviglia o un infortunio muscolare. E se da un lato non esiste una soluzione valida per tutti al dolore alle gambe, dall'altro ci sono una serie di opzioni che possono migliorare notevolmente le cose, o agire su situazioni specifiche.

L'importanza dell'esercizio fisico

La prima cosa da fare, per mantenere le gambe in ottima forma, è dedicarsi con regolarità allo sport e all'esercizio fisico. In questo modo si stimola la circolazione sanguigna, essenziale per l'ossigenazione e per la rigenerazione cellulare. Inoltre, l'attività fisica tonifica i muscoli, rendendoli più forti e resistenti nel tempo, e diminuendo dunque il rischio di infortuni. Ovviamente, con lo stretching, i muscoli si allungano e diventano più flessibili.

Esistono diversi tipi di esercizi che possono essere utili per la salute delle gambe, ma alcuni sono migliori di altri, a seconda delle esigenze. Per esempio, se si soffre di artrite, è meglio evitare le attività ad alto impatto come il jogging o la pallacanestro, che possono mettere a dura prova la salute delle gambe e delle articolazioni. In linee generali, attività come il nuoto risultano fra le più complete e sicure in assoluto. Anche lo yoga è una soluzione eccellente e ricca di vantaggi per le gambe (e non solo).

Utilizzare i gambaletti riposanti

Esistono anche diversi prodotti che possono migliorare notevolmente la salute delle gambe. Per esempio, le calze a compressione graduata aiutano a ridurre il gonfiore e a favorire la corretta circolazione sanguigna. Se ti interessa approfondire questi accessori, scopri i gambaletti riposanti Solidea, che consentono di combattere i problemi di circolazione, e di regalare una sensazione di rinnovato benessere generale agli arti inferiori.

In genere, le calze a compressione graduata vengono utilizzate da persone che per professione devono stare in piedi per lunghi periodi di tempo, come gli infermieri o i camerieri. In realtà possono essere utili anche per chi ha appena subito un intervento chirurgico, o per chi soffre di condizioni come la trombosi venosa.

La terapia del ghiaccio

La terapia del ghiaccio, alternata al calore, è un sistema semplice ma efficace per portare sollievo alle gambe. Questa tecnica agisce riducendo l'infiammazione e intorpidendo i recettori del dolore, ed è particolarmente efficace nel trattamento di condizioni come la tendinite o le borsiti. Il calore, invece, aiuta ad aumentare il flusso sanguigno e ad allentare i muscoli tesi, ed è ottimo per trattare situazioni come i crampi muscolari.