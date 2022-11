Gianluca Gavazza (Lega Salvini): "A sostegno delle famiglie orari dei nidi ampliati a parità di tariffa"

" Grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte di complessivi 2.720.000 euro, sono 63 i comuni che per l’anno educativo 2022-2023 prolungheranno l’orario di apertura degli asili nido di propria titolarità mantenendo invariate le tariffe per le famiglie - dichiara Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte - Quest’anno si aggiunge una novità al provvedimento, ovvero la possibilità per i Comuni di attivare moduli di prolungamento orario anche durante le vacanze natalizie e pasquali. Pertanto, anche in tale periodo, le famiglie con bambini della fascia 0-3 anni saranno più facilitate nel conciliare le incombenze lavorative con la cura dei figli" .

"La misura, avviata in via sperimentale lo scorso anno con un investimento di 12 milioni di euro, è stata riproposta, vista la buona risposta dei Comuni, anche per l’anno educativo 2022-2023 per venire incontro agli amministratori che lavorano ogni giorno per mantenere i servizi sui propri territori, ma anche per dare un supporto alle famiglie, all’occupazione femminile e alla natalità - spiega nello specifico Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte - Prolungare gli orari di apertura, a parità di tariffa, può migliorare la qualità della vita e l’organizzazione famigliare, permettendo di conciliare le esigenze lavorative dei genitori e fornendo nel contempo un aiuto concreto e tangibile alle famiglie; inoltre migliorare la qualità della prestazione offerta dalle strutture coinvolte, può anche contribuire a contrastare lo spopolamento dei territori montani e marginali".