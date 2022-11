L’imprenditore anti ‘ndrangheta Mauro Esposito ospite a Chivasso del Festival culturale “Chiavi di Lettura”

“Nella programmazione del nostro Festival della Letteratura – ha commentato l’assessore comunale alla Cultura Gianluca Vitale – non poteva mancare un appuntamento che trattasse il tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, tematica che, come ho sempre detto dall’inizio del mio mandato, diventerà trasversale a molte iniziative culturali della città e non solo nella sede deputata per eccellenza, ovvero quella della programmazione della Libera Università della Legalità”.