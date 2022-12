Calcio: Non solo la Juventus ha la miglior difesa...

Diciamo che ultimamente la Juventus non ha fatto un buon campionato ma parlando di difesa non ci lamentiamo. I bianconeri sicuramente hanno degli ottimi giocatori che in campo sanno fare il fatto suo, come i grandi che hanno un nome: Gleison Bremer, Danilo Luiz da Silva, Leonardo Bonucci. Queste partite si possono seguire anche tramite le agenzie si sport e scommesse su Top Casino, dove oltre che ai premi e i bonus di benvenuto, puoi avere le offerte e i consigli dei bookmakers sulle competizioni sportive che più preferisci.

Una Juventus dalla difesa così

In tutto hanno collezionato 6 vittorie di seguito e per fortuna nessun gol. Però, il mister Massimiliano Allegri, si sta applicando in questi ultimi mesi altrimenti la Juventus non ha giocato affatto un buon campionato questa stagione. Sicuramente il gruppo si è impegnato molto per affrontare le partite, soprattutto nel periodo che va dallo scorso Agosto ad oggi. Anche se non molto forte come squadra, in campionato hanno preso in tutto 7 gol su 15 partite, un buon risultato, ma è sempre che per un periodo si è persa per strada soprattutto nel periodo in cui ha subito delle sconfitte consecutive. Ma oltre alla Juventus, c'è anche chi ha fatto meglio dei bianconeri, tipo il Frosinone che come squadra ha una difesa migliore. Per avere i nuovi aggiornamenti sulla squadra della Juve e sul nuovo presidente Gianluca Ferrero, si può andare a leggere qui.

Le altre squadre e le loro difese

Anche il Pordenone in questo campionato ha dato ottimi risultati che tuttavia hanno fatto in modo di ritrovarsi in Serie B esattamente come un anno fa. Oltre che a questo, anche se hanno perso contro l'Inter in Coppa Italia, la Juve sicuramente cercherà di riprendersi la rimonta. Il Siena si riprende la Serie D compresa anche la zona playoff senza escludere la possibilità di arrivare in Serie B che con un Alberto Paloschi l'occasione ce l'ha sempre. A parte queste squadre appena citate, anche il Catanzaro che attualmente ha ben 35 punti, sperano nella promozione della Serie B che ormai manca da troppi anni, un buon risultato lo hanno comunque ottenuto poichè si trovano a 6 gol su 13 partite giocate anche grazie ai magnifici giocatori che possiede come Andrea Fulignati, Sergio Brighenti e Stefano Scognamillo.

Le squadre e la classifica

Sicuramente la difesa ha la sua un'importanza in ogni squadra di calcio, i bianconeri nel frattempo però, si trovano tra le 20 squadre della classifica. Avere una difesa impeccabile non è facile, ma è molto più complicato di segnare una rete, perchè alla fine per avere una difesa ben solida e stabile non dovrebbe entrare nemmeno un gol in rete ed è alquanto impossibile. L'importante per una squadra è avere dei buoni difensori, e attaccanti che sappiano sfruttare tutte le occasioni possibili in campo. In classifica qundi, vediamo che c'è il Napoli che si aggiudica come miglior difesa, al secondo posto la Juventus e al terzo c'è la squadra della Lazio. Sul Napoli possiamo dire che in questa stagione hanno giocato benissimo lasciando il segno, Luciano Spalletti si è dimostrato un buon mister in questo campionato. Ma il Napoli è molto tempo che non giocava un calcio così. La Juventus comunque ha subito in totale 7 gol, la squadra della Lazio 11, mentre il Napoli 12, a seguire nella classifica troviamo anche la Roma che invece ne ha beccati 14, la squadra dell'Atalanta e del Milan, entrambe hanno preso 15 gol. Per sapere come si è svolta la classifica, occorre aggiornarsi nei prossimi giorni a venire.