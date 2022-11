Scegli da Autoingros Alfa Romeo Tonale ora anche Plug-In Hybrid Q4: la Sportività Efficiente di Alfa Romeo

È stata presentata oggi Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid un’ulteriore passo della casa del Biscione verso la sportività del futuro.

Tonale che nelle previsioni del CEO Imparato raggiungerà i 35 mila ordini entro la fine dell’anno ha contribuito in maniera determinante a decuplicare gli ordini di Alfa Romeo rispetto al 2021.

Da stasera 17 novembre la Tonale Plug-in Hybrid sarà ordinabile e i consulenti Autoingros, Concessionaria Ufficiale Alfa Romeo, saranno a disposizione dei nostri showroom nell’aiutarvi nella configurazione della vostra Tonale.

Alfa Romeo Tonale Plug- In Hybrid è progettata per garantire totale libertà di movimento prediligendo l’elettrico per l’uso quotidiano e l’ibrido per andare lontano grazie ad una semplice rotazione del Selettore DNA; Tonale Plug-In Hybrid Q4 è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di Co2 fino a 26g/km per accedere nei centri cittadini senza alcuna limitazione; oltre 80 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana e più di 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani.

Tonale Plug-In Q4 , la versione più sportiva della gamma, best in class per agilità e dinamica di guida, rappresenta una pietra miliare del processo “from zero to zero”: nel panorama automotive globale Alfa Romeo sarà il marchio più veloce nella transizione da zero vetture elettrificate raggiungendo in soli cinque anni la carbon neutrality, da inizio 2022 ad un’intera gamma ad emissioni zero nel 2027.

La Gamma Ibrida e Diesel di Tonale si arricchisce di un sistema di motopropulsione ibrido plug- in dedicato, per una potenza totale di 280 CV, con trazione integrale specifica Q4 studiata per garantire massima motricità e sicurezza.

L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L, accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori, con un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore; la batteria agli ioni di litio eroga 306 volt e ha una capacità di 15,5 kWh.

Le prestazioni di Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid la posizionano ai vertici nel segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida.

Su Tonale Plug-In Hybrid Q4 , il selettore di guida Alfa D.N.A. diventa simbolo di efficient sportiness, incorporando in un’auto estremamente sostenibile tutti gli elementi della tradizionale sportività del Brand.

Le funzionalità del D.N.A. sono state infatti riprogettate per tenere conto delle specificità della vettura: grazie ad un unico selettore, è possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi. Un sistema di calibrazione raffinato, che permette al guidatore di restare concentrato sulla strada, senza la distrazione di dover operare su comandi diversi.

Nello specifico, la modalità “Dynamic” è progettata per massimizzare le performance della vettura, con una specifica calibrazione del pedale acceleratore, della gestione del cambio e dei controlli di stabilità uniti ad una risposta del volante più diretta. La modalità “Natural” imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance. La gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico è automatica e permette, nell’utilizzo quotidiano, un risparmio energetico e di consumi senza rinunciare alle prestazioni. Infine, la modalità “Advance Efficiency” è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric. È la modalità di guida ideale per gli spostamenti nei centri urbani rispettando le limitazioni al traffico e alle emissioni. In particolare, quando si rilascia l’acceleratore l’auto continua la marcia in Sailing, mentre quando si è in discesa, interviene automaticamente la nuova funzione eCoasting Descent Control, che mantiene una velocità costante di 50 km/h, regolabile con un leggero tocco dell’acceleratore o del freno.

Le numerose funzionalità di cui Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotata , denominate “EV Features”, assicurano un’esperienza di guida ancora più efficiente e rilassante: nello specifico, l’E-Save consente di ricaricare o mantenere il livello di batteria quando il motore termico è acceso; la funzione di Regenerative braking permette di recuperare energia durante le fasi di decelerazione o di frenata e di immagazzinarla nel pacco batterie; infine, attivando l’E-Coasting si consente il recupero di energia in fase di rallentamento anche con il pedale del freno rilasciato.

Le EV Features possono essere controllate dal guidatore attraverso schermate dedicate nel quadro strumenti a cannocchiale che caratterizza Tonale.

Nell’attesa di avere in showroom Tonale Plug-In Hybrid Q4 Edizione Speciale che potrà essere vostra a partire da 490 euro al mese con l’esclusiva eProWallbox inclusa nella rata, vi invitiamo a scoprire e provare anche le motorizzazioni ibride da 130 e 160 CV e il Diesel da 130 CV.

Autoingros offre anche la supervalutazione del vostro usato permettendovi così una transizione più economica e conveniente all’Alfa Romeo più efficiente di sempre.

Join The Tribe: vieni a provare l’emozione di guida che solo un’Alfa Romeo ti può dare… ti aspettiamo negli showroom Autoingros di Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo, Piacenza e Sarzana.