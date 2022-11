Occupato dagli squatter un edificio in strada Altessano, l'annuncio del gruppo Edera: "È nata la Polisportiva Iris Versari"

Nuova occupazione nel quartiere Lucento, in particolare una ex polisportiva in via Altessano all'angolo con via Sansovino. Lo ha annunciato su Facebook il gruppo anarchico Edera Squat, che aveva subito uno sgombero proprio un mese fa.

"È nata la Polisportiva Occupata Iris Versari", si legga nel post pubblicato questa mattina. Che prosegue con un invito ai followers: "Venite alla nuova occupazione. Le pulizie continuano ma c'è ancora tanto da fare, passate qua a sostenere il nuovo spazio liberato".

Allegato nel messaggio sia alcune foto con i muri che "iniziano a colorarsi" e il programma del weekend, che prevede diverse attività sportive e ricreative.

Già all'inizio di ottobre gli antagonisti, durante una manifestazione contro gli sgomberi e le repressioni, si erano introdotti nella polisportiva del quartiere Lucento e avevano esposto lo striscione "Uno sgombero Lu100 occupazioni, Edera vive".