Gavazza (Lega Salvini): "Con l’Oasi della Cultura si valorizzano ambiente e cultura"

La manifestazione si è poi spostata in Sala Consiliare per il convegno «Foreste urbane in città per l’ambiente, la salute e la bellezza» dove sono intervenuti anche il Generale di Brigata Benito Castiglia, comandante Regione Carabinieri Forestale Piemonte, Gabriele Bovo, dirigente della Città Metropolitana di Torino, gli assessori Fabrizio Debernardi e Gianluca Vitale, oltre a Monica Perroni, direttore Ente di Gestione delle Aree protette del Po.